Elisabetta Gregoraci e la confessione che non ti aspetti sul Gf (Di giovedì 28 luglio 2022) Elisabetta Gregoraci apre il cassetto dei ricordi: ecco le sue dichiarazioni sulla sua esperienza al Grande Fratello Vip. Mentre continua la sua esperienza a Battiti Live, Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare ad un lungo sfogo al settimanale F. (web)La conduttrice televisiva, ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip e di quella che è stata la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia. Elisabetta Gregoraci e il ricordo del Grande Fratello Vip Elisabetta Gragoraci prima di scendere nei dettagli ha voluto ringraziare il pubblico per averla sostenuta e soprattutto per averle regalato popolarità. La show girl, infatti, ha avuto modo all’interno della casa di farsi conoscere di più per come è realmente. Un cammino che ancora oggi a ... Leggi su formatonews (Di giovedì 28 luglio 2022)apre il cassetto dei ricordi: ecco le sue dichiarazioni sulla sua esperienza al Grande Fratello Vip. Mentre continua la sua esperienza a Battiti Live,si è lasciata andare ad un lungo sfogo al settimanale F. (web)La conduttrice televisiva, ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip e di quella che è stata la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia.e il ricordo del Grande Fratello VipGragoraci prima di scendere nei dettagli ha voluto ringraziare il pubblico per averla sostenuta e soprattutto per averle regalato popolarità. La show girl, infatti, ha avuto modo all’interno della casa di farsi conoscere di più per come è realmente. Un cammino che ancora oggi a ...

infoitcultura : Il bello della differita: corretta la gaffe di Elisabetta Gregoraci - CarlaCambareri : @fabiofabbretti Già che c’erano, a Elisabetta Gregoraci, correggendo l’errore e doppiandola, potevano far leggere i… - CarlaCambareri : @fabiofabbretti e per dire solo una inezia di tutto ció che è cambiato in QUEL mondo. Voi vi state a preoccupare c… - alessiah79 : RT @tvstellare: L’Alvaro Soleil di Elisabetta Gregoraci per sempre famoso comunque #battitilive - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci: l’imbarazzante gaffe a Battiti Live… -