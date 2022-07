Elezioni 2022 | la tv si riaccende e i talk show partono in anticipo

Leggi su panorama

(Di giovedì 28 luglio 2022) Da chiusi per ferie alla aperti per. Le Politiche del 25 settembre si avvicinano e le reti scaldano i motori mobilitando i big dell'informazione e dei: se da una parte la caduta del Governo Draghi ha dettato ai partiti i tempi di una campagna elettorale anticipata, dall'altra ha costretto le tv a stravolgere i palinsesti e are i programmi (in alcuni casi) ben prima del previsto. Ecco rete per rete che cosa sta accadendo e che cosa vedremo già nelle prossime settimane., Vespa e la Berlinguer in video a fine agosto Tutto pronto, o quasi. Compatibilmente con ferie già programmate e budget da rispettare, la Rai si prepara a far scendere in campo i suoi big dell'informazione: la direzione è nelle mani di Antonio Di Bella, uno che la macchina la ...