Elezione: Salvini, 'ieri passata linea buonsenso, in 3 ore accordo su tutto' (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "ieri è passata la linea del buonsenso, in tre ore abbiamo raggiunto un accordo su tutto". E passata la linea Meloni? "Non è linea Meloni, né linea Salvini, né Berlusconi, chi prende un voto in più avrà onore e onori, si chiama democrazia. Mentre nel centrosinistra non si è capito ancora nulla, noi siamo già al programma". Così Matteo Salvini ai microfoni di Radio24.

