È uno degli eventi orticulturali inglesi più importanti e a inaugurarlo, dopo i due anni di pausa per la pandemia, sono stati Carlo e Camilla. Il 139esimo Sandringham Flower Show – tornato, dopo i due anni di assenza causati dalla pandemia – nella residenza della regina Elisabetta, offre il meglio dell'orticoltura britannica e internazionale. Ad inaugurarlo, Carlo e Camilla, arrivati in una carrozza trainata da due cavalli bianchi, salutati da una banda militare, e si sono subito mescolati tra i visitatori (quest'anno se ne prevedono ben 20mila), fermandosi a ogni bancarella.

