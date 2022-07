“Avete rotto pure voi…” UeD | Roberta e Samuele nel mirino | lei ci mette la faccia

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 luglio 2022) Nelle ultime settimane non si fa che parlare di crisi o presunte tali e ora il gossip ha investito anchedi UeD. Tronista e corteggiatore si sono scelti nello studio di Maria De Filippi 6 mesi fa circa ma ultimamente questa coppia sta facendo preoccupare i tantissimi fan del trono classico che sin dall’inizio hanno tifato per il loro lieto fine. Il motivo di questa preoccupazione non è una novità: da giorni non condividono più foto di coppia. Dunque, come spesso succede nel mondo vip, questo dettaglio ha fatto come scattare l’allarme tra i follower e telespettatori di UeD, che in questi giorni hanno assistito all’addio di Valeria e Matteo e alle voci sulla crisi di Luca Salatino e Soraia.UeD oggi, sono in crisi? Voci di tempesta presto stroncate però, Ci ha pensato ...