Atp di Umago, Sinner vola ai quarti di finale: “Non facile vincere dopo uno stop” (Di giovedì 28 luglio 2022) Umago – Ha chiuso con un sorriso ed un sospiro di sollievo: “Alla fine è stata dura ma sono contento di essere nei quarti: non è mai facile rientrare quando sei stato fermo per un po’. L’atmosfera è stata pazzesca, grazie a tutti”. Un ritorno in campo convincente quello di Jannik Sinner, che ha staccato il pass per i quarti di finale del “Plava Laguna Croatia Open”, ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, in Croazia. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.10 del ranking e 2 del seeding, al rientro nel tour dopo l’infortunio alla caviglia rimediato a Wimbledon nel match contro Djokovic, entrato in gara direttamente al secondo turno ha regolato 6-4 6-4, in un’ora e 16 ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 28 luglio 2022)– Ha chiuso con un sorriso ed un sospiro di sollievo: “Alla fine è stata dura ma sono contento di essere nei: non è mairientrare quando sei stato fermo per un po’. L’atmosfera è stata pazzesca, grazie a tutti”. Un ritorno in campo convincente quello di Jannik, che ha staccato il pass per ididel “Plava Laguna Croatia Open”, ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di, in Croazia. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.10 del ranking e 2 del seeding, al rientro nel tourl’infortunio alla caviglia rimediato a Wimbledon nel match contro Djokovic, entrato in gara direttamente al secondo turno ha regolato 6-4 6-4, in un’ora e 16 ...

Eurosport_IT : ZEPPIERI NON SI FERMA! ?????? Dopo la prima vittoria nel circuito ATP arriva anche il 2° successo: l'azzurro continu… - FiorinoLuca : Giulio #Zeppieri vola ai quarti di finale di Umago! Dopo la prima vittoria a livello ATP, in Croazia supera anche… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 Umago, #Sinner ai quarti di finale Battuto lo spagnolo #Munar 6-4, 6-4 #SkySport #SkyTennis - TuttocalcioS : Derby day! All'ATP 250 di Umago va in scena agli ottavi un derby che suscita grandi emozioni: sul centrale, il camp… - RassegnaZampa : #Tennis Sinner, buona la prima a Umago. Anche Zeppieri ai quarti di finale -