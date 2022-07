Acquario (Di giovedì 28 luglio 2022) Le scrittrici Violet Trefusis (1894–1972) e Vita Sackville-West (1892–1962) si amavano. Violet scriveva a Vita: “Ti voglio avidamente e appassionatamente. Sono affamata di te. Non solo per il tuo corpo, ma per la tua amicizia, la tua simpatia,... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 28 luglio 2022) Le scrittrici Violet Trefusis (1894–1972) e Vita Sackville-West (1892–1962) si amavano. Violet scriveva a Vita: “Ti voglio avidamente e appassionatamente. Sono affamata di te. Non solo per il tuo corpo, ma per la tua amicizia, la tua simpatia,... Leggi

infoitcultura : Oroscopo Acquario del giorno: previsioni del giorno 28/07/2022 - bibliotecaposs1 : All'improvviso l'acquario e la genialità d'inferno, Daniel Moreno, Biblioteca Possibile 41 - jiullare : RT @erenjaegurt: ho visto un video che diceva che noi con gli acquario placements non inseguiamo le persone e anzi apriamo loro la porta pe… - manuelcremonese : @malessandravar1 @docdestu Una notte, al Red Zone (discoteca di perdizione giovanile) vidi entrare uno con una gall… - TizianaBtz : @ilbuonMarco @_anamorfosi_ Ci credi che sono in vetrina 10 h al giorno, come un pesce nell'acquario, e per farmi un… -