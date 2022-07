Treni in tilt, impatto e morte sui binari a 140 km orari (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – È stato ripristinato soltanto dopo le 11:30, con grosse difficoltà, il traffico ferroviario sulla dorsale sud tra Salerno e Battipaglia completamente bloccato per l’investimento e la morte di un uomo sui binari, avvenuto questa mattina intorno alle 8:30, all’altezza della stazione metropolitana di Mercatello, a Salerno. Il sopralluogo della Polfer, della polizia e del pm Rinaldi non è stato facile. Il corpo dell’uomo ridotto in brandelli dall’impatto a 140 km/h del treno regionale che da Eboli era diretto a Salerno non ha lasciato scampo alla vittima. Il macchinista del treno avrebbe dichiarato di aver visto in lontananza l’uomo m portarsi sui binari e voltarsi di spalle e nonostante l’azionamento del freno di emergenza di non essere riuscito ad evitare l’impatto. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – È stato ripristinato soltanto dopo le 11:30, con grosse difficoltà, il traffico ferroviario sulla dorsale sud tra Salerno e Battipaglia completamente bloccato per l’investimento e ladi un uomo sui, avvenuto questa mattina intorno alle 8:30, all’altezza della stazione metropolitana di Mercatello, a Salerno. Il sopralluogo della Polfer, della polizia e del pm Rinaldi non è stato facile. Il corpo dell’uomo ridotto in brandelli dall’a 140 km/h del treno regionale che da Eboli era diretto a Salerno non ha lasciato scampo alla vittima. Il macchinista del treno avrebbe dichiarato di aver visto in lontananza l’uomo m portarsi suie voltarsi di spalle e nonostante l’azionamento del freno di emergenza di non essere riuscito ad evitare l’. ...

infoitinterno : Treni cancellati e Passante in tilt, rivolta dei pendolari - stefanoazzolin5 : Treni cancellati e Passante in tilt, rivolta dei pendolari - tiber_h : RT @73deva73: Treni cancellati e Passante in tilt, rivolta dei pendolari. Occuparsi di cose serie risolvendo problemi concreti. Questo chie… - 73deva73 : Treni cancellati e Passante in tilt, rivolta dei pendolari. Occuparsi di cose serie risolvendo problemi concreti. Q… - bsnewsit : ?? Caldo e non solo, treni in tilt: 100 corse al giorno cancellate in Lombardia -