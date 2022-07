Tomaso Montanari: «È inutile che adesso gridiate al pericolo fascista. La porta a Meloni l’avete spalancata voi» (Di mercoledì 27 luglio 2022) «Ma, soprattutto, quel che appare una inaccettabile falsificazione è che la caduta di Draghi apra la porta alla Meloni. Quella porta è stata spalancata, da anni, dall’assenza di una qualunque sinistra, dall’abbandono sistematico del progetto costituzionale». Tomaso Montanari prende posizione sul “pericolo fascista” alle elezioni. Lo storico dell’arte e rettore dell’Università per gli stranieri di Siena ne parla in un lungo editoriale pubblicato sul sito Volerelaluna.it. Nel quale fa prima di tutto notare che il “pericolo Meloni” non nasce oggi e non si sarebbe esaurito con il voto nel 2023: «Ma, ora, cosa succederà, ci si chiede. Vincerà l’estrema destra, avremo un governo Meloni, e cioè un governo di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 luglio 2022) «Ma, soprattutto, quel che appare una inaccettabile falsificazione è che la caduta di Draghi apra laalla. Quellaè stata, da anni, dall’assenza di una qualunque sinistra, dall’abbandono sistematico del progetto costituzionale».prende posizione sul “” alle elezioni. Lo storico dell’arte e rettore dell’Università per gli stranieri di Siena ne parla in un lungo editoriale pubblicato sul sito Volerelaluna.it. Nel quale fa prima di tutto notare che il “” non nasce oggi e non si sarebbe esaurito con il voto nel 2023: «Ma, ora, cosa succederà, ci si chiede. Vincerà l’estrema destra, avremo un governo, e cioè un governo di ...

