Questi non sono «rifugiati ucraini» con tatuaggi nazisti (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il 17 luglio 2022 è stata pubblicata su Facebook la foto di due uomini ricoperti di tatuaggi con simboli nazisti. L’immagine è accompagnata da un commento, che recita: «I poveri e sfortunati rifugiati ucraini cercano rifugio umanitario in Croazia». Lo stesso scatto è stato ampiamente condiviso sui social anche in altre lingue, facendo sempre riferimento ai rifugiati ucraini. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Nonostante la foto sia stata scattata veramente in Croazia, i soggetti non sono due rifugiati ucraini. Andiamo con ordine. Attraverso una ricerca su Google Maps, è stato possibile confermare che lo sfondo dell’immagine corrisponde al bar sulla spiaggia di Morski Prasac a Rijeka, in Croazia. ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il 17 luglio 2022 è stata pubblicata su Facebook la foto di due uomini ricoperti dicon simboli. L’immagine è accompagnata da un commento, che recita: «I poveri e sfortunaticercano rifugio umanitario in Croazia». Lo stesso scatto è stato ampiamente condiviso sui social anche in altre lingue, facendo sempre riferimento ai. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Nonostante la foto sia stata scattata veramente in Croazia, i soggetti nondue. Andiamo con ordine. Attraverso una ricerca su Google Maps, è stato possibile confermare che lo sfondo dell’immagine corrisponde al bar sulla spiaggia di Morski Prasac a Rijeka, in Croazia. ...

