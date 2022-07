Pregliasco fa la quarta dose, succede di tutto: “Cos’ha l’infermiera”, bufera sui social (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il famoso ricercatore Fabrizio Pregliasco ieri ha somministrato la quarta dose del vaccino anti-Covid, come documentato anche sui suoi canali social. Il dottore ha pubblicato una foto mentre riceve l’iniezione. Lo scatto, però, ha fatto infuriare gli utenti. Pregliasco è stato assai criticato sui social. C’è un motivo in particolare e ve lo sveliamo in questo articolo. (Continua dopo la foto…) Covid-19, il virologo Pregliasco introduce un nuovo consiglio per non infettarsi: le sue parole Chi è Fabrizio Pregliasco Fabrizio Pregliasco è divenuto famoso durante la pandemia di Covid-19 grazie alle numerose ospitate televisive. Egli è il Direttore Sanitario dell’Istituto Ortopedico Galeazzi, oltre ad essere Professore associato di Igiene ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il famoso ricercatore Fabrizioieri ha somministrato ladel vaccino anti-Covid, come documentato anche sui suoi canali. Il dottore ha pubblicato una foto mentre riceve l’iniezione. Lo scatto, però, ha fatto infuriare gli utenti.è stato assai criticato sui. C’è un motivo in particolare e ve lo sveliamo in questo articolo. (Continua dopo la foto…) Covid-19, il virologointroduce un nuovo consiglio per non infettarsi: le sue parole Chi è FabrizioFabrizioè divenuto famoso durante la pandemia di Covid-19 grazie alle numerose ospitate televisive. Egli è il Direttore Sanitario dell’Istituto Ortopedico Galeazzi, oltre ad essere Professore associato di Igiene ...

Adnkronos : #Pregliasco fa la #quartadose: 'Fate come me'. #ultimora - blanchewitch17 : Ma davvero credete che Pregliasco s'è fatto la quarta dose? Ma secondo me non si è fatto manco le prime 3????? - noraikend : Pregliasco tester universale: Se va bene a lui deve andare bene anche a 8 miliardi di persone. La scienzah. - BavuttiRoberta : RT @BarbaraRaval: Francesca Donato ha fatto espresso riferimento all'intervista rilasciata dal Prof. Giovanni Meledandri a @RadioCusano qua… - SummerRhapsody : Quarta dose di vaccino fake! ?????? @pregliasco -