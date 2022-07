Perde i sensi, il 118 tarda ad arrivare (Di mercoledì 27 luglio 2022) di Erika Noschese Sempre più caos e disservizi all’interno del 118 di Salerno. Poteva avere conseguenze ben più gravi quanto accaduto ieri pomeriggio durante la processione di Sant’Anna al porto: un uomo ha infatti accusato un malore e ha perso i sensi; nella caduta ha travolto una persona e i presenti hanno prontamente contattato il numero di emergenza. Dopo circa 30 minuti nessuna traccia dell’ambulanza tanto che alcune persone sono corse alla stazione marittima per chiedere l’intervento degli operatori sanitari che, dalla giornata di lunedì, sono in postazione fissa grazie ad un accordo con l’autorità di sistema del Mar Tirreno centrale. Giunti sul posto, i volontari dell’associazione guidata dal Presidente Roberto Schiavone sono stati quasi aggrediti dalla folla per il ritardo nell’intervento. Alcune persone hanno provato a spiegare che non era di loro competenza ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 27 luglio 2022) di Erika Noschese Sempre più caos e disservizi all’interno del 118 di Salerno. Poteva avere conseguenze ben più gravi quanto accaduto ieri pomeriggio durante la processione di Sant’Anna al porto: un uomo ha infatti accusato un malore e ha perso i; nella caduta ha travolto una persona e i presenti hanno prontamente contattato il numero di emergenza. Dopo circa 30 minuti nessuna traccia dell’ambulanza tanto che alcune persone sono corse alla stazione marittima per chiedere l’intervento degli operatori sanitari che, dalla giornata di lunedì, sono in postazione fissa grazie ad un accordo con l’autorità di sistema del Mar Tirreno centrale. Giunti sul posto, i volontari dell’associazione guidata dal Presidente Roberto Schiavone sono stati quasi aggrediti dalla folla per il ritardo nell’intervento. Alcune persone hanno provato a spiegare che non era di loro competenza ...

