Pensioni rivalutate in anticipo e taglio del cuneo Ecco i nuovi interventi di Draghi Col plauso dei sindacati

ROMA - Non sarà ridotta l'Iva sul pane e non verrà rinnovato il bonus da 200 euro, che pure sembrava in rampa di lancio. Il governo cambia strategia e a sindacati e associazioni del commercio prospetta un intervento di tutt'altra natura: per proteggere lavoratori e pensionati dalla corsa dell'inflazione l'orientamento è quello di procedere con un nuovo taglio del cuneo, almeno raddoppiando la decontribuzione già in vigore fino a fine anno, e con l'anticipo della rivalutazione delle Pensioni.

