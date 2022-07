Nell’universo Marvel arriva la prima donna “Pantera Nera” di colore (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo “Tempesta” un’altra eroina di colore Nell’universo Marvel. È di poche ore fa il rilascio del primo trailer di “Black Panther: Wakanda Forever“, sequel di “Black Panther”, il film del 2018 che ha riscosso un ampio consenso di pubblico. E la nuova pellicola, in uscita il 9 novembre in Italia, si preannuncia un altro successo.Ryan Coogler, che firma la regia di entrambe le pellicole, ha avuto l’onore di portare a battesimo in questo sequel un nuovo personaggio dell’universo Marvel Studios, Namor il Sub-Mariner, interpretato dall’attore messicano Tenoch Huerta (tra i protagonisti della serie Netflix “Narcos: Messico”, interpretando il ruolo di Rafael Caro Quintero). Tuttavia, questa versione di Namor non sarà legata al popolo di Atlantide, bensì a un altro popolo di submarini che, in qualche modo, ha legami con i ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo “Tempesta” un’altra eroina di. È di poche ore fa il rilascio del primo trailer di “Black Panther: Wakanda Forever“, sequel di “Black Panther”, il film del 2018 che ha riscosso un ampio consenso di pubblico. E la nuova pellicola, in uscita il 9 novembre in Italia, si preannuncia un altro successo.Ryan Coogler, che firma la regia di entrambe le pellicole, ha avuto l’onore di portare a battesimo in questo sequel un nuovo personaggio dell’universoStudios, Namor il Sub-Mariner, interpretato dall’attore messicano Tenoch Huerta (tra i protagonisti della serie Netflix “Narcos: Messico”, interpretando il ruolo di Rafael Caro Quintero). Tuttavia, questa versione di Namor non sarà legata al popolo di Atlantide, bensì a un altro popolo di submarini che, in qualche modo, ha legami con i ...

