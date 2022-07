Morto sui binari | identificata la vittima

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – E’ 63enne salernitano ladell’incidente ferroviario sul quale indaga la Polfer e la questura di Salerno con l’ipotesi di suicidio fortemente avvalorata dal fatto che laavesse scoperto di recente un grave problema di salute. Il suo corpo è stato travolto intorno alle 8,30 da un treno Regionale Eboli Salerno alla velocità di 140 km/h. Ad avvalorare la tesi del suicidio anche la testimonianza raccolta sul posto dal macchinista del treno che ha dichiarato di aver visto l’uomo a scendere suie buttarsi di spalle lasciandosi travolgere. Non è servito a nulla azionare il freno di emergenza. La salma dellaè stata ricomposta e trasportata all’obitorio San Giovanni di Dio e Ruggi d’aragona di Salerno dove è stato riconosciuta dai familiari. Per tutta la ...

