Milan, Tomori: "Inter e Juve favorite? Anche l'anno scorso" (Di mercoledì 27 luglio 2022) A La Gazzetta dello Sport, Tomori avvisa i bookmaker: "Ci sentiamo più forti considerando la fiducia di ognuno. Abbiamo la sensazione che possiamo fare qualcosa di speciale. Lo abbiamo già fatto, ma ora ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 27 luglio 2022) A La Gazzetta dello Sport,avvisa i bookmaker: "Ci sentiamo più forti considerando la fiducia di ognuno. Abbiamo la sensazione che possiamo fare qualcosa di speciale. Lo abbiamo già fatto, ma ora ...

AntoVitiello : #Tomori: 'Se voglio rinnovare? Si, mi piace tutto del #Milan, anche la città, le notti di Champions. #Adli? È forte… - DiMarzio : #SerieA, @acmilan | Le parole di #Tomori tra scudetto, promesse mantenute, favorite per il titolo e voglia di rinno… - TuttoMercatoWeb : Milan, senti Tomori: 'Juve e Inter favorite per il titolo? Lo dicevano anche l'anno scorso' - davilsinside : Esiste ancora chi lotta per la maglia. #Tomori, DNA ROSSONERO. ???? #AcMilan #Milan - sportal_it : Milan, Tomori riconosce il leader dello spogliatoio -