Marmolada | denunce penali per chi fa escursioni in zona rossa

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Sulla, dopo il crollo del ghiacciaio e la strage del 3 luglio, si allarga la. Lo stabilisce una nuova ordinanza urgente del sindaco di Canazei. I sofisticati radar installati dopo il disastro hanno ‘visto’ nuovi crolli sulla. “Parliamo di piccoli distacchi, frammenti nell’ordine di centimetri cubi“, chiarisce Nicola Casagli, il professore di Geologia all’università di Firenze. È lui che di fatto, da qui a settembre, sarà la sentinella del ghiacciaio, grazie alla lettura dei dati monitorati dalle sue macchine. “Ma non so nulla dell’ordinanza comunale“, precisa. Casagli controlla invece il ‘respiro’ della montagna. “I radar continuano a registrare larghe porzioni di ghiacciaio che si sciolgono. Il fenomeno è molto chiaro, la macchina vede queste parti in allontanamento“. Foto Ansa/Andrea ...

Il sindaco di Canazei ha firmato una nuova ordinanza che "ridisegna" la zona rossa da rispettare sul ghiacciaio della Marmolada ...Le temperature calano, la commissione tecnica dovrebbe dare il via libera anche a nuove ricerche dei resti delle vittime della tragedia ...