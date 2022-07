Incendi: in Fvg focolai ancora attivi ma sotto controllo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nonostante il maltempo che si abbattuto sul Friuli Venezia Giulia, ci sono ancora focolai di Incendio attivi. Tuttavia, tutti i roghi sono sotto controllo da parte dei Vigili del fuoco e degli altri ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nonostante il maltempo che si abbattuto sul Friuli Venezia Giulia, ci sonodi. Tuttavia, tutti i roghi sonoda parte dei Vigili del fuoco e degli altri ...

EugenioBerto70 : Maltempo: in Fvg forti temporali ma non dove ci sono incendi - oknosureddit : Lotta agli incendi, in Fvg si attende la pioggia | Il Friuli - infoitinterno : Lotta agli incendi, in Fvg si attende la pioggia - TgrRaiFVG : La situazione per quanto riguarda gli incendi boschivi è in continuo miglioramento, fanno sapere i Vigili del fuoco… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Cenere, odore di bruciato, aria pesante: gli incendi hanno avuto un forte impatto sulla qualità dell'aria che respiriamo e l… -