Grillo non vuole modificare la regola dei due mandati | “saltano” Fico | Bonafede e Taverna

E' un no a tutto tondo quello di Beppe Grillo a modificare la regola dei due mandati, un niet che sbarra la strada anche a una 'microderoga' -idea accarezzata dai vertici- che salverebbe appena 3-4 persone. L'identikit dei 'veterani' che potrebbero beneficiarne è presto fatto: Alfonso Bonafede, 'graziato' per la legge sul 'spazzacorrotti' -e artefice dello 'sbarco' di Giuseppe Conte nel M5S-; Paola Taverna, in quanto vicepresidente del Movimento; Roberto Fico, il più vicino allo stesso Grillo e forte della presidenza della Camera; Virginia Raggi, vicinissima anche lei al fondatore del M5S ma soprattutto tra i volti più amati dalla base grillina. Eppure anche questa manciata di nomi rischia di non sopravvivere alla regola aurea del ...

