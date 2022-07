Gazzetta: la clausola per Kim potrà scattare solo a partire dalla fine della stagione 2023-24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Kim è finalmente un giocatore del Napoli, anche se non ancora in via ufficiale. Ieri il coreano si è sottoposto alle visite mediche ed ha raggiunto i nuovi compagni in ritiro, a Castel di Sangro. La Gazzetta dello Sport dà i dettagli relativi al contratto che firma il coreano. “L’ex centrale del Fenerbahce avrà un contratto triennale con opzione per il biennio successivo e guadagnerà circa 2,5 milioni di euro. Per assicurarsi le prestazioni di Kim, il Napoli ha pagato l’intero importo della clausola rescissoria al club turco (quasi 20 milioni di euro) ma è riuscito ad ottenere una dilazione e verserà la cifra in due rate”. Nel contratto è prevista una clausola valida per l’estero. “Nel contratto di Kim è prevista, a quanto pare, una nuova clausola rescissoria, stavolta di circa 45 milioni di euro, che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 luglio 2022) Kim è finalmente un giocatore del Napoli, anche se non ancora in via ufficiale. Ieri il coreano si è sottoposto alle visite mediche ed ha raggiunto i nuovi compagni in ritiro, a Castel di Sangro. Ladello Sport dà i dettagli relativi al contratto che firma il coreano. “L’ex centrale del Fenerbahce avrà un contratto triennale con opzione per il biennio successivo e guadagnerà circa 2,5 milioni di euro. Per assicurarsi le prestazioni di Kim, il Napoli ha pagato l’intero importorescissoria al club turco (quasi 20 milioni di euro) ma è riuscito ad ottenere una dilazione e verserà la cifra in due rate”. Nel contratto è prevista unavalida per l’estero. “Nel contratto di Kim è prevista, a quanto pare, una nuovarescissoria, stavolta di circa 45 milioni di euro, che ...

