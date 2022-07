Entra nello studio medico di notte con il piede di porco: arrestato 22enne (Di mercoledì 27 luglio 2022) Stava Entrando in uno studio medico con un piede di porco, per svaligiarlo. Il tentativo di furto è avvenuto alle 2:30 di questa notte in via Antonio Sebastiani, in zona Centocelle, a Roma, quando è arrivata la segnalazione di un uomo che, con un piede di porco, stava aprendo la serranda di uno studio medico. Sul posto sono intervenute le volanti del distretto Tuscolano, che hanno sorpreso un giovane uomo di nazionalità libica. L’uomo, un 22enne, aveva ancora il piede di porco in mano e stava cercando di aprire lo studio medico. Alla vista degli agenti, il ragazzo ha gettato il piede di porco a terra e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Stavando in unocon undi, per svaligiarlo. Il tentativo di furto è avvenuto alle 2:30 di questain via Antonio Sebastiani, in zona Centocelle, a Roma, quando è arrivata la segnalazione di un uomo che, con undi, stava aprendo la serranda di uno. Sul posto sono intervenute le volanti del distretto Tuscolano, che hanno sorpreso un giovane uomo di nazionalità libica. L’uomo, un, aveva ancora ildiin mano e stava cercando di aprire lo. Alla vista degli agenti, il ragazzo ha gettato ildia terra e ...

