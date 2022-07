E’ morto l’attore Antonio Casagrande, papà di Maurizio, esordì con Eduardo De Filippo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ci lascia l’attore napoletano Antonio Casagrande, aveva 91 anni, figlio di un attore di prosa e di una corista del San Carlo di Napoli, esordisce all’età di 6 anni, interpretando un bambino nella Madama Butterfly. Diplomato in canto al Conservatorio, negli anni sessanta, esordisce come cantante lirico. In quegli stessi anni esordisce anche come attore nella compagnia di Eduardo De Filippo, nella cui compagnia partecipa alle trasposizioni cinematografiche di Sabato, domenica e lunedì, Ditegli sempre di sì, Filumena Marturano, Napoli Milionaria, Il sindaco del rione Sanità e Mia famiglia. Alla fine degli anni novanta, con il figlio Maurizio e con Vincenzo Salemme prende parte ad Amore a prima vista, ricoprendo il ruolo di padre del protagonista. Successivamente ha partecipato a Una donna ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ci lascianapoletano, aveva 91 anni, figlio di un attore di prosa e di una corista del San Carlo di Napoli, esordisce all’età di 6 anni, interpretando un bambino nella Madama Butterfly. Diplomato in canto al Conservatorio, negli anni sessanta, esordisce come cantante lirico. In quegli stessi anni esordisce anche come attore nella compagnia diDe, nella cui compagnia partecipa alle trasposizioni cinematografiche di Sabato, domenica e lunedì, Ditegli sempre di sì, Filumena Marturano, Napoli Milionaria, Il sindaco del rione Sanità e Mia famiglia. Alla fine degli anni novanta, con il figlioe con Vincenzo Salemme prende parte ad Amore a prima vista, ricoprendo il ruolo di padre del protagonista. Successivamente ha partecipato a Una donna ...

Agenzia_Ansa : ? morto Paul Sorvino, l'attore italo americano conosciuto tra l'altro per 'Quei bravi ragazzi' di Martin Scorsese.… - SkyTG24 : Cinema, è morto l'attore Paul Sorvino: recitò in 'Quei bravi ragazzi' - Fantascienzacom : Dall'estero: Se ne è andato David Warner, l'ambasciatore Talbot di Star Trek: L'attore britannico è morto all'età d… - NotizieTg : Morto Paul Sorvino,ganster e poliziotto 22.36 E' morto a 83 anni l'attore statunitense Paul Sorvino, celebre per… - Alfonso0070 : RT @Agenzia_Ansa: ? morto Paul Sorvino, l'attore italo americano conosciuto tra l'altro per 'Quei bravi ragazzi' di Martin Scorsese. Aveva… -