Due nuovi studi sostengono l’origine naturale di SARS-CoV-2: «Il virus è partito dal mercato di Wuhan» (Di mercoledì 27 luglio 2022) Due studi apparsi recentemente su Science fanno luce sul modo in cui si sarebbe diffuso il nuovo Coronavirus a partire dal mercato di Huanan situato nel centro della metropoli di Wuhan. Il primo analizza la distribuzione dei casi registrati nel dicembre 2019, quando emerse il primo focolaio; il secondo rispecchia coerentemente queste conoscenze attraverso i dati genomici ed epidemiologici. Altri studi come quello apparso su Nature nel febbraio scorso avevano approfondito le origini zoonotiche dai pipistrelli che popolano la regione. È stato visto come nel mercato ittico locale fossero presenti animali vivi per la macellazione che potevano ospitare dei Coronavirus. Il salto di specie sarebbe avvenuto probabilmente almeno un mese prima, come suggerivano già precedenti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dueapparsi recentemente su Science fanno luce sul modo in cui si sarebbe diffuso il nuovo Coronaa partire daldi Huanan situato nel centro della metropoli di. Il primo analizza la distribuzione dei casi registrati nel dicembre 2019, quando emerse il primo focolaio; il secondo rispecchia coerentemente queste conoscenze attraverso i dati genomici ed epidemiologici. Altricome quello apparso su Nature nel febbraio scorso avevano approfondito le origini zoonotiche dai pipistrelli che popolano la regione. È stato visto come nelittico locale fossero presenti animali vivi per la macellazione che potevano ospitare dei Corona. Il salto di specie sarebbe avvenuto probabilmente almeno un mese prima, come suggerivano già precedenti ...

