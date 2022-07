Calcio: Lazio ko in Germania, il Genoa si impone 4 - 1 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Rete di Immobile per i capitolini, tripletta di Coda per i liguri. ROMA - È amaro il quinto test precampionato della Lazio di Maurizio Sarri, che cade 4 - 1 contro il Genoa a Grassau, in Germania. Un ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Rete di Immobile per i capitolini, tripletta di Coda per i liguri. ROMA - È amaro il quinto test precampionato delladi Maurizio Sarri, che cade 4 - 1 contro ila Grassau, in. Un ...

