Arriva “Rimini” del maestro austriaco Ulrich Seidl

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Il film "" dinelle sale italiane con Wanted Cinema dal 25 agosto ma già dal 3 agosto sarà in anteprima nelle arene estive. È stato presentato in concorso all`ultima Berlinale, in anteprima italiana al Biografilm e, con grande successo di pubblico, alla presenza del regista, al Cinema Beltrade di Milano e al cinema Massimo di Torino. "" è un film pungente, un ritratto spietato del mondo in cui viviamo ma sensibile alla caducità dell'esistenza. Un grande affresco d'autore, in bilico tra sordido ed epico. Il protagonista Richie Bravo (Michael Thomas), ex stella della musica tradizionale austriaca, è un attempato cantante che vive in una villa un tempo sontuosa e si esibisce per pochi soldi in tristi alberghetti di, accogliendo annoiate comitive di ...