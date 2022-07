Vuelta a España 2022, quali italiani parteciperanno? Nibali per una tappa, Pozzovivo per la classifica. Primo test per Tiberi (Di martedì 26 luglio 2022) Terminato il Tour de France, privo di gioie per i colori italiani, si inizia a pensare al prossimo Grande Giro, il terzo ed ultimo stagionale. Dal 19 agosto appuntamento con la Vuelta a España: il Bel Paese vuole riuscire a risollevarsi, magari cogliendo qualche risultato importante in terra iberica. Ancora una volta l’Italia dovrà affidarsi, così come accaduto al Giro, ai propri veterani: spazio alla coppia Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team) e Domenico Pozzovivo (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), con il siciliano che molto probabilmente punterà ad una tappa, mentre il lucano può giocarsi un piazzamento importante in classifica generale. Un uomo interessante al via per il futuro è Antonio Tiberi: il giovane corridore della Trek-Segafredo ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) Terminato il Tour de France, privo di gioie per i colori, si inizia a pensare al prossimo Grande Giro, il terzo ed ultimo stagionale. Dal 19 agosto appuntamento con la: il Bel Paese vuole riuscire a risollevarsi, magari cogliendo qualche risultato importante in terra iberica. Ancora una volta l’Italia dovrà affidarsi, così come accaduto al Giro, ai propri veterani: spazio alla coppia Vincenzo(Astana Qazaqstan Team) e Domenico(Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), con il siciliano che molto probabilmente punterà ad una, mentre il lucano può giocarsi un piazzamento importante ingenerale. Un uomo interessante al via per il futuro è Antonio: il giovane corridore della Trek-Segafredo ...

SpazioCiclismo : Dopo il successo al #TDF2022 Jonas Vingegaard non ha intenzione di prendere parte a #LaVuelta22 - zazoomblog : Vuelta a Espana 2022: quando comincia date esatte il percorso e le 21 tappe - #Vuelta #Espana #2022: #quando - 11Maenza : @f_pancani Pogacar parteciperà alla Vuelta A España 2022. Al Tour De France 2022 ha vinto in Maglia Bianca e ha ra… - 11Maenza : @GarzelliStefano Pogacar parteciperà alla Vuelta A España 2022. Al Tour De France 2022 ha vinto in Maglia Bianca e… - 11Maenza : @stefanorizzato Pogacar parteciperà alla Vuelta A España 2022. Al Tour De France 2022 ha vinto in Maglia Bianca e… -

Vuelta Espana, ancora da valutare la presenza di Tadej Pogacar Di fatto, una parte della squadra che ha corso in Francia sarà presente alla Vuelta: la decisione su Pogaar, però, la prenderemo nei prossimi giorni" ha affermato ad AS Joxean Matxin , manager di ... Onorati di aver assistito a un Tour indimenticabile nel 2020 transizione, una stagione già strana come tutti ricordiamo, però il primo GT disputato, la Vuelta a España: nessuno si accorse di lui. Nel 2021 fu invece impossibile non notarlo: già a segno ... TUTTOBICIWEB.it Di fatto, una parte della squadra che ha corso in Francia sarà presente alla: la decisione su Pogaar, però, la prenderemo nei prossimi giorni" ha affermato ad AS Joxean Matxin , manager di ...nel 2020 transizione, una stagione già strana come tutti ricordiamo, però il primo GT disputato, la: nessuno si accorse di lui. Nel 2021 fu invece impossibile non notarlo: già a segno ... ASTANA. LOPEZ AL GIRO, LUTSENKO AL TOUR, DE LA CRUZ ALLA VUELTA. E NIBALI