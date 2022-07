Un casco gigante dedicato a Valentino Rossi | “Un vero onore” L’opera installata a Pesaro

(Di martedì 26 luglio 2022)ha reso omaggio acon l’inaugurazione dela lui. Lunedì 25 luglioè stata collocata in piazzale D’Annunzio con la presenza del Dottore in persona accompagnato dalla fidanzata Francesca Sofia Novello e da tantissimi tifosi. Alla cerimonia hanno partecipato anche il sindaco Matteo Ricci e Massimiliano Santini, ideatore e coordinatore del progetto. Il maxi-oltre a essere un omaggio aè un’opera che si pone l’obiettivo di ravvivare una parte di viale finora dimenticata con il simbolo di una leggenda della Moto Gp conosciuta in tutto il mondo. Il monumento è alto quattro metri, largo sei e il comune diha aperto alla possibilità di stampare la visiera ...

Alto 6 metri, largo 4, per 400kg, il casco è "un omaggio alla sua carriera, un'opera da record pensata anche per rafforzare il 'pellegrinaggio' tra Pesaro e Tavullia dei suoi tifosi". Massimiliano Santini, ideatore e coordinatore del progetto spiega: "E' il casco più grande al mondo. Un'opera artistica unica nel suo genere."