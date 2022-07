Ultime Notizie – Inflazione 2022 | Fmi rialza le stime al 6 | 6%

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 26 luglio 2022) Il Fondo Monetarioledelper l’globale. Il motivo? “A causa dei prezzi dei generi alimentari e dell’energia, nonché dei persistenti squilibri tra domanda e offerta” scrive nell’aggiornamento del World Economic Outlook. L’Fmi prevede che quest’anno la crescita dei prezzi raggiunga il 6,6% nelle economie avanzate e il 9,5% nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo. Si tratta di una revisione al rialzo rispettivamente di 0,9 e 0,8 punti rispetto alle previsioni di aprile scorso. Alla luce di un “aumento dei prezzi che continua a ridurre il tenore di vita in tutto il mondo, domare l’dovrebbe essere la prima priorità” per i politici, indica il Fondo: anche perché se “politiche monetarie più restrittive avranno inevitabilmente costi economici ...