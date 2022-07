Santa Evita, la recensione: sono una donna, non sono una santa (Di martedì 26 luglio 2022) La recensione di santa Evita, la nuova miniserie thriller latinoamericana dal 26 luglio su Star all'interno di Disney+, che si concentra sulla morte di Eva Perón e sulla leggenda del suo cadavere imbalsamato. Non il solito biopic: è così che potremmo riassumere e definire santa Evita, la nuova miniserie thriller latinoamericana dal 26 luglio su Star all'interno di Disney+. Dinamica, americana nell'assetto e nello sviluppo per quanto argentina nell'anima, ci ha sorpreso e intrigato come spiegheremo nella recensione di santa Evita. sono una donna... Sette episodi, basati sull'omonimo best seller dell'autore argentino Tomás Eloy Martínez, per raccontare la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 luglio 2022) Ladi, la nuova miniserie thriller latinoamericana dal 26 luglio su Star all'interno di Disney+, che si concentra sulla morte di Eva Perón e sulla leggenda del suo cadavere imbalsamato. Non il solito biopic: è così che potremmo riassumere e definire, la nuova miniserie thriller latinoamericana dal 26 luglio su Star all'interno di Disney+. Dinamica, americana nell'assetto e nello sviluppo per quanto argentina nell'anima, ci ha sorpreso e intrigato come spiegheremo nelladiuna... Sette episodi, basati sull'omonimo best seller dell'autore argentino Tomás Eloy Martínez, per raccontare la ...

