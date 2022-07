Ritrovato morto a Liscate (Milano) il 72enne Giuseppe Longobardi (Di martedì 26 luglio 2022) 'È una persona molto metodica, mi stupisce sia andato via così - spiega il figlio a Tgcom24 - . Mi ha chiamato alle 10.45 di domenica per dirmi che l'avrebbero dimesso intorno alle 14. So che non ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 26 luglio 2022) 'È una persona molto metodica, mi stupisce sia andato via così - spiega il figlio a Tgcom24 - . Mi ha chiamato alle 10.45 di domenica per dirmi che l'avrebbero dimesso intorno alle 14. So che non ha ...

cronacacampania : Morto in casa: ritrovato dopo una settimana - VentagliP : RT @mrcatalano58: 'perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita; era perduto ed è stato ritrovato.' Luca 15, 24 #TraLeBraccia… - Frances83659171 : RT @mrcatalano58: 'perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita; era perduto ed è stato ritrovato.' Luca 15, 24 #TraLeBraccia… - mrcatalano58 : 'perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita; era perduto ed è stato ritrovato.' Luca 15, 24… - Gazzettino : Morto in casa: ritrovato dopo una settimana -

Ritrovato morto a Liscate (Milano) il 72enne Giuseppe Longobardi commenta È stato ritrovato morto a Liscate (Milano) Giuseppe Longobardi, il 72enne di Cologno Monzese scomparso il 24 luglio dopo essere stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano. Il corpo era all'interno di ... Guardare in faccia la morte Nei successivi minuti ti sei ritrovato a spiegare con difficoltà che la tua non era la risata di un ...via WhatsApp da tua sorella che non tralascia mai di dirti se qualcuno è in fin di vita o morto. ... RaiNews Ciclista morto, giallo a Lanuvio: stroncato da malore o investito da auto pirata L'uomo è stato ritrovato da passanti sul ciglio della strada: era in fin di vita, ma quano sono arrivati i soccorsi è deceduto. Il caso è accaduto nell'hinterland di Roma ... Bimba morta in casa: decesso per stenti ma necessari ulteriori esami Intanto, il quadro probatorio per la Procura è talmente solido che probabilmente si arriverà nei prossimi mesi ad una richiesta di processo con rito immediato per omicidio volontario pluriaggravato a ... commenta È statoa Liscate (Milano) Giuseppe Longobardi, il 72enne di Cologno Monzese scomparso il 24 luglio dopo essere stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano. Il corpo era all'interno di ...Nei successivi minuti ti seia spiegare con difficoltà che la tua non era la risata di un ...via WhatsApp da tua sorella che non tralascia mai di dirti se qualcuno è in fin di vita o. ... Ragazzo trovato morto in casa, sul corpo nessun segno di violenza L'uomo è stato ritrovato da passanti sul ciglio della strada: era in fin di vita, ma quano sono arrivati i soccorsi è deceduto. Il caso è accaduto nell'hinterland di Roma ...Intanto, il quadro probatorio per la Procura è talmente solido che probabilmente si arriverà nei prossimi mesi ad una richiesta di processo con rito immediato per omicidio volontario pluriaggravato a ...