Riscatto laurea, sarà gratuito? (Di martedì 26 luglio 2022) Da quanti anni sentiamo parlare del Riscatto laurea gratuito? Finora però si tratta solo di chiacchiere senza una reale previsione in questo senso. Lo stesso Pasquale Tridico, Presidente Inps, poco tempo fa ne ha sottolineato l’importanza, sostenendo che questa possibilità andrebbe introdotta nella riforma pensionistica, e avrebbe la positiva conseguenza di incentivare i giovani ad L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ultime notizie Riscatto della laurea under/over 45:l’INPS Simulazione onere Inps (Riscatto laurea) per Quota 100 Calcolare il Riscatto di laurea col simulatore INPS Assistenza e preparazione agli esami universitari CEPU ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 26 luglio 2022) Da quanti anni sentiamo parlare del? Finora però si tratta solo di chiacchiere senza una reale previsione in questo senso. Lo stesso Pasquale Tridico, Presidente Inps, poco tempo fa ne ha sottolineato l’importanza, sostenendo che questa possibilità andrebbe introdotta nella riforma pensionistica, e avrebbe la positiva conseguenza di incentivare i giovani ad L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ultime notiziedellaunder/over 45:l’INPS Simulazione onere Inps () per Quota 100 Calcolare ildicol simulatore INPS Assistenza e preparazione agli esami universitari CEPU ...

francescagraz1 : RT @francescagraz1: Iniziata la c.elettorale, al centro le pensioni. Berlusconi ha lanciato pensioni minime a mille€, già lanciata in passa… - francescagraz1 : Iniziata la c.elettorale, al centro le pensioni. Berlusconi ha lanciato pensioni minime a mille€, già lanciata in p… - AniefTorino : Il presidente Inps rilancia il riscatto gratuito della laurea, Anief: “mano santa” per agevolare il turn over in co… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Riscatto della laurea, le nuove info: a chi conviene, quanto costa |… - ProDocente : Riscatto della laurea, a chi conviene, ecco tutto le info utili -