Rennes, c'è l'alternativa a Theate: l'affare low cost in Serie A (Di martedì 26 luglio 2022) Sfumato Kim, il Rennes continua a cercare un difensore e i riflettori sono accesi sulla Serie A: il primo nome nel mirino è il giocatore... Leggi su calciomercato (Di martedì 26 luglio 2022) Sfumato Kim, ilcontinua a cercare un difensore e i riflettori sono accesi sullaA: il primo nome nel mirino è il giocatore...

sportli26181512 : Napoli avanti per Kim: cosa manca per chiudere: Rilancio azzurro per il centrale sudcoreano: è sfida con il Rennes.… - cn1926it : #KimMinjae, il #Napoli rilancia e sfida il #Rennes: l’alternativa resta #Diallo - Andrea1994___ : @MrSerpiko84 La trattiva c'è da mercoledì. Poi come sappiamo il Rennes ci ha superati. Ma conta la volontà del calc… - SeongkyuKim : RT @GianmarcoGio: ?? #Kim Min-jae potrebbe clamorosamente riaprirsi se il @sscnapoli pareggiasse l’offerta del #Rennes. L’alternativa è #Dia… - LuigiLiccardo6 : RT @GianmarcoGio: ?? #Kim Min-jae potrebbe clamorosamente riaprirsi se il @sscnapoli pareggiasse l’offerta del #Rennes. L’alternativa è #Dia… -