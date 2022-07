Papa Francesco in Canada: “Chiedo perdono per le oppressioni dei nativi da parte dei cristiani” (Di martedì 26 luglio 2022) E’ il Canada l’ultima tappa di Papa Francesco, del suo “pellegrinaggio penitenziale”. Il Pontefice si è recato nell’area del Paese abitata dagli indigeni Cree, dove è sita la “scuola residenziale” Ermineskin, attiva dal 1895 al 1975. Nella struttura si registrarono abusi e sovraffollamento. “Attendevo di giungere tra voi. È da qui, da questo luogo tristemente evocativo, che vorrei iniziare quanto ho nell’animo: un pellegrinaggio penitenziale. Giungo nelle vostre terre natie per dirvi di persona che sono addolorato, per implorare da Dio perdono, guarigione e riconciliazione, per manifestarvi la mia vicinanza, per pregare con voi e per voi“, dice il Papa nell’incontro con le popolazioni indigene First Nation, Metis e Inuit a Maskwacis, le “colline dell’orso” in lingua cree, a 70 chilometri a ... Leggi su zon (Di martedì 26 luglio 2022) E’ ill’ultima tappa di, del suo “pellegrinaggio penitenziale”. Il Pontefice si è recato nell’area del Paese abitata dagli indigeni Cree, dove è sita la “scuola residenziale” Ermineskin, attiva dal 1895 al 1975. Nella struttura si registrarono abusi e sovraffollamento. “Attendevo di giungere tra voi. È da qui, da questo luogo tristemente evocativo, che vorrei iniziare quanto ho nell’animo: un pellegrinaggio penitenziale. Giungo nelle vostre terre natie per dirvi di persona che sono addolorato, per implorare da Dio, guarigione e riconciliazione, per manifestarvi la mia vicinanza, per pregare con voi e per voi“, dice ilnell’incontro con le popolazioni indigene First Nation, Metis e Inuit a Maskwacis, le “colline dell’orso” in lingua cree, a 70 chilometri a ...

