Pamela Prati dopo anni svela tutto sul Pratigate: ecco perché raccontò di Mark Caltagirone e dei “figli” (Di martedì 26 luglio 2022) A 3 anni di distanza dai fatti Pamela Prati, prossima all’entrata al GF Vip, ha deciso di parlare di nuovo di Mark Caltagirone e della bufera che la travolse nel 2019, quando raccontava di essere diventata madre di due figli e moglie di un imprenditore. Pratigate, come nacque e perché esplose Il Pratigate, forse, è la cosa più strana, grottesca e inspiegabile che sia accaduta nel mondo del gossip negli ultimi decenni. Era il 2019 quando Pamela Prati cominciò a essere ospitata in tutte le trasmissioni televisive per raccontare della sua felicità ritrovata a 60 anni: da qualche tempo, diceva, aveva trovato l’amore con il facoltoso imprenditore Mark ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 26 luglio 2022) A 3di distanza dai fatti, prossima all’entrata al GF Vip, ha deciso di parlare di nuovo die della bufera che la travolse nel 2019, quando raccontava di essere diventata madre di duee moglie di un imprenditore.gate, come nacque eesplose Ilgate, forse, è la cosa più strana, grottesca e inspiegabile che sia accaduta nel mondo del gossip negli ultimi decenni. Era il 2019 quandocominciò a essere ospitata in tutte le trasmissioni televisive per raccontare della sua felicità ritrovata a 60: da qualche tempo, diceva, aveva trovato l’amore con il facoltoso imprenditore...

