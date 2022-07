Non rimpiangeremo la Lamorgese, i suoi silenzi, il suo lasciar fare (Di martedì 26 luglio 2022) C’è una cosa misteriosa che sta accadendo in Italia. Vero, siamo nel pieno di una campagna elettorale che ha già catalizzato le menti e le attenzioni dei big della politica e di gran parte dell’opinione pubblica. Tanto, ci è stato detto, fino al voto il Governo Draghi resterà in carica per gli “affari correnti”. Ecco, ci piacerebbe sapere se tra questi “affari” sia compresa la gestione dei migranti. Perché, a guardare le cronache e le reazioni della politica, verrebbe da dire che non fa parte delle cose importanti da seguire. Eppure siamo reduci da una domenica da record per l’arrivo di barchini e barconi con un totale di 2000 sbarchi in meno di 24 ore. Inutile dire che non bisogna parlare di invasione perché l’accusa di razzismo sarebbe immediata. Ma le parole del sindaco di Lampedusa e di chi si occupa dell’ordine pubblico sull’isola siciliana non lasciano spazio a dubbi: la ... Leggi su panorama (Di martedì 26 luglio 2022) C’è una cosa misteriosa che sta accadendo in Italia. Vero, siamo nel pieno di una campagna elettorale che ha già catalizzato le menti e le attenzioni dei big della politica e di gran parte dell’opinione pubblica. Tanto, ci è stato detto, fino al voto il Governo Draghi resterà in carica per gli “affari correnti”. Ecco, ci piacerebbe sapere se tra questi “affari” sia compresa la gestione dei migranti. Perché, a guardare le cronache e le reazioni della politica, verrebbe da dire che non fa parte delle cose importanti da seguire. Eppure siamo reduci da una domenica da record per l’arrivo di barchini e barconi con un totale di 2000 sbarchi in meno di 24 ore. Inutile dire che non bisogna parlare di invasione perché l’accusa di razzismo sarebbe immediata. Ma le parole del sindaco di Lampedusa e di chi si occupa dell’ordine pubblico sull’isola siciliana non lasciano spazio a dubbi: la ...

