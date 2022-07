(Di martedì 26 luglio 2022) Chiedeva in continuazione soldi ai genitori e, minacciandoli pesantemente. Fino ad arrivare, lunedì 25 luglio, are undi 92 anni pretendendo da lei 40 ...

Tutto ciò è accaduto in una casa a Milano in zona Mecenate. Finora nessuno dei familiari aveva voluto denunciare il figlio. L'uomo, 41 anni, soffriva di disturbi psichici, che si sono aggravati per ... Milano, punta un coltello alla gola della nonna: voleva 40 euro Chiedeva in continuazione soldi ai genitori e alla nonna, minacciandoli pesantemente. Fino ad arrivare, lunedì 25 luglio, a puntare un coltello alla gola della nonna di 92 anni pretendendo ...