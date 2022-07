Meloni a Palazzo Chigi? Occhio a Berlusconi e Salvini (Di martedì 26 luglio 2022) È caduto il governo! Evviva il governo! Il prossimo ovviamente. Si perché in Italia non è nemmeno così tanto strano che si avvicendino più governi nella stessa legislatura. In effetti, in tutta la storia repubblicana (circa 77 anni) si sono alternati ben 67 esecutivi e 30 presidenti degli stessi. Diciamo quindi che stiamo di poco sotto la media di un governo l’anno. Nello stesso periodo, in Inghilterra i primi ministri sono stati appena 15 (espressione però di più governi dello stesso colore come sta avvenendo adesso con i conservatori), 9 presidenti della Repubblica in Francia (ciò a causa anche della lunga stagione gollista) e altrettanti sono stati i cancellieri tedeschi. L’elenco potrebbe andare avanti a lungo citando altre democrazie consolidate ma è fin troppo evidente che l’Italia rappresenti un unicum in questo scenario frutto di una architettura costituzionale fin troppo ... Leggi su formiche (Di martedì 26 luglio 2022) È caduto il governo! Evviva il governo! Il prossimo ovviamente. Si perché in Italia non è nemmeno così tanto strano che si avvicendino più governi nella stessa legislatura. In effetti, in tutta la storia repubblicana (circa 77 anni) si sono alternati ben 67 esecutivi e 30 presidenti degli stessi. Diciamo quindi che stiamo di poco sotto la media di un governo l’anno. Nello stesso periodo, in Inghilterra i primi ministri sono stati appena 15 (espressione però di più governi dello stesso colore come sta avvenendo adesso con i conservatori), 9 presidenti della Repubblica in Francia (ciò a causa anche della lunga stagione gollista) e altrettanti sono stati i cancellieri tedeschi. L’elenco potrebbe andare avanti a lungo citando altre democrazie consolidate ma è fin troppo evidente che l’Italia rappresenti un unicum in questo scenario frutto di una architettura costituzionale fin troppo ...

repubblica : Caso Meloni, negli Usa cresce la preoccupazione per una 'post-fascista' verso Palazzo Chigi [di Paolo Mastrolilli] - formichenews : #Meloni a Palazzo Chigi? Occhio a #Berlusconi e #Salvini. L'articolo di Pierfrancesco Malu ?? ??… - frastaglia : RT @alanfriedmanit: Alan Friedman: 'Sarei preoccupato per Meloni a Palazzo Chigi, è una destra estrema virulenta' - CariaPinuccia : Io sono molto preoccupata per Biden alla Casa Bianca altro che Meloni a Palazzo Chigi - universo_astro : RT @alanfriedmanit: Alan Friedman: 'Sarei preoccupato per Meloni a Palazzo Chigi, è una destra estrema virulenta' -