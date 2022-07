M5S: Grillo non molla, no anche a 'microderoga' a 2 mandati, 'saltano' Fico, Bonafede e Taverna (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - E' un no a tutto tondo quello di Beppe Grillo a modificare la regola dei due mandati, un niet che sbarra la strada anche a una 'microderoga' -idea accarezzata dai vertici- che salverebbe appena 3-4 persone. L'identikit dei 'veterani' che potrebbero beneficiarne è presto fatto: Alfondo Bonafede, 'graziato' per la legge sul 'salvacorrotti' -e artefice dello 'sbarco' di Giuseppe Conte nel M5S-; Paola Taverna, in quanto vicepresidente del Movimento; Roberto Fico, il più vicino allo stesso Grillo e forte della presidenza della Camera; Virginia Raggi, vicinissima anche lei al fondatore del M5S ma soprattutto tra i volti più amati dalla base grillina. Eppure anche questa manciata di nomi rischia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - E' un no a tutto tondo quello di Beppea modificare la regola dei due, un niet che sbarra la stradaa una '' -idea accarezzata dai vertici- che salverebbe appena 3-4 persone. L'identikit dei 'veterani' che potrebbero beneficiarne è presto fatto: Alfondo, 'graziato' per la legge sul 'salvacorrotti' -e artefice dello 'sbarco' di Giuseppe Conte nel M5S-; Paola, in quanto vicepresidente del Movimento; Roberto, il più vicino allo stessoe forte della presidenza della Camera; Virginia Raggi, vicinissimalei al fondatore del M5S ma soprattutto tra i volti più amati dalla base grillina. Eppurequesta manciata di nomi rischia di ...

DaniloToninelli : Benissimo @beppe_grillo che blinda la regola dei due mandati. Alla politica fatta solo per soldi e potere, noi cont… - riotta : Chi di voi, elettori @pdnetwork @EnricoLetta , voterà il PD alle elezioni politiche se alleato con @GiuseppeConteIT , @beppe_grillo #M5S ? - Adnkronos : #M5S, parla #Grillo: 'Abbiamo tutti contro perché abbiamo ragione'. - aniello7779 : RT @aniello7779: 'Mentre il m5s è alle prese con il doppio mandato e Grillo non vuole deroghe per le regionali o le europee' Questo lo spaz… - danstellina : @giuliocavalli @Mov5Stelle la base restante vuole il m5s da solo e soprattutto lo vuole Grillo e il probabile 'front runner' Dibba -