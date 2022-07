Lazio, ai dettagli per Vecino: si lavora sulle commissioni (Di martedì 26 luglio 2022) Settimo acquisto in arrivo per la Lazio. Il secondo a parametro zero, dopo Romagnoli. Matias Vecino a breve si vestirà di biancoceleste.... Leggi su calciomercato (Di martedì 26 luglio 2022) Settimo acquisto in arrivo per la. Il secondo a parametro zero, dopo Romagnoli. Matiasa breve si vestirà di biancoceleste....

cmdotcom : #Lazio, ai dettagli per #Vecino: si lavora sulle commissioni - LALAZIOMIA : Lazio, ai dettagli per Vecino: si lavora sulle commissioni - sportli26181512 : Lazio, ai dettagli per Vecino: si lavora sulle commissioni: Settimo acquisto in arrivo per la Lazio. Il secondo a p… - M5SLazio : ??Consorzio di #bonifica #Lazio Sud Ovest, dal 1° agosto entrano a far parte i territori di #Minturno, #Castelforte… - vocelaziale : RT @ndl00: ?????Calciomercato #Lazio, possibile pista estera per #AkpaAkpro: i dettagli -