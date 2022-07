Inghilterra-Svezia calcio femminile, Europei 2022 oggi: orario semifinale, programma, tv, streaming, probabili formazioni (Di martedì 26 luglio 2022) oggi, martedì 26 luglio (ore 21.00), Inghilterra e Svezia si affronteranno per la prima semifinale degli Europei 2022 di calcio femminile. A Bramall Lane (Sheffield), le padrone di casa se la vedranno con le scandinave e si prospetta una sfida equilibrata. Sulla carta, i favoriti del pronostico spettano alle inglesi. Nel corso della fase a gironi, infatti, la formazione allenata da Sarina Wiegman ha realizzato la bellezza di 14 reti, impressionando soprattutto per il roboante 8-0 inflitto alla Norvegia. Tuttavia, la vittoria di misura contro la Spagna (2-1) nei quarti di finale può aprire a scenari diversi. Le svedesi vorranno far valere le loro conoscenza, abbinata alla prestanza atletica. Fridolina Rolfö e Sofia Jakobsson sono calciatrici che sul ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022), martedì 26 luglio (ore 21.00),si affronteranno per la primadeglidi. A Bramall Lane (Sheffield), le padrone di casa se la vedranno con le scandinave e si prospetta una sfida equilibrata. Sulla carta, i favoriti del pronostico spettano alle inglesi. Nel corso della fase a gironi, infatti, la formazione allenata da Sarina Wiegman ha realizzato la bellezza di 14 reti, impressionando soprattutto per il roboante 8-0 inflitto alla Norvegia. Tuttavia, la vittoria di misura contro la Spagna (2-1) nei quarti di finale può aprire a scenari diversi. Le svedesi vorranno far valere le loro conoscenza, abbinata alla prestanza atletica. Fridolina Rolfö e Sofia Jakobsson sono calciatrici che sul ...

QuelGiornale : ?? L'EDIZIONE DEL 26 LUGLIO 2022 ?? #QuelGiornaleCheParlaDiSport #Sport #Sports #TourDeFranceFemmes #TDFF… - Fantacalciok : Le partite di oggi, martedì 26 luglio 2022: Inghilterra - Svezia in primo piano - Calciodiretta24 : Le partite di oggi, martedì 26 luglio 2022: Inghilterra - Svezia in primo piano - Calciodiretta24 : Calcio in tv: Inghilterra - Svezia per i Campionati Europei femminili - sportli26181512 : Europeo donne, Inghilterra-Svezia per la finale: un precedente spaventa le Leonesse: Europei femminili, Inghilterra… -