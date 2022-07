Il centrodestra oggi non può rivendicare i successi del governo Draghi. Io sì, a testa alta (Di martedì 26 luglio 2022) Affondare l’esecutivo è stato un errore enorme. Io continuerò a parlare di quei risultati perché conosco l’Italia moderata che merita rispetto e non nuovi inganni Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 luglio 2022) Affondare l’esecutivo è stato un errore enorme. Io continuerò a parlare di quei risultati perché conosco l’Italia moderata che merita rispetto e non nuovi inganni

