(Di martedì 26 luglio 2022), centrocampista spagnolo del Real Madrid, ha segnato per ben due voltedad'angolo in allenamento. Ilpubblicato dalle Merengues.

PianetaMilan : I gol di Dani #Ceballos direttamente da calcio d’angolo | #VIDEO #RealMadrid - SimoneMaloni : 3 dei 4 gol arrivano infatti da furiosi recuperi palla mentre Austin costruiva dal basso, tutto fatto benissimo ma… - D10_beduino : @86_longo Ciao Dani stasera mentre copulavo con la mia ragazza non riuscivo a terminare l'operato, per fare più vel… - Balonazos : #CopaAmericaFemenina #MIN 85 #CHI 1-0 #VEN Gol: Dani Zamora 70' (CHI) #VinotintoFem #VsChile #Balonazos - Balonazos : #CopaAmericaFemenina #MIN 70 #CHI 1-0 #VEN Gol: Dani Zamora 70' (CHI) #VinotintoFem #VsChile #Balonazos -

Perché porta i, le esultanze, la gioia e perché, si sa, se gioca bene la punta gioca bene tutta ... In partenza ci sono Mariano, Borja Mayoral,Ceballos e Marco Asensio, quest'ultimo nel mirino ...Il centrocampista spagnolo del Real Madrid ha provato, in allenamento, a segnare dal calcio d'angolo ed è riuscito nell'intento per ben due ...Il centrocampista spagnolo del Real Madrid ha provato, in allenamento, a segnare dal calcio d'angolo ed è riuscito nell'intento per ben due volte ...Dani Alves, il campione brasiliano riparte dal Pumas. Accordo annuale fino al 30 giugno 2023 con il club messicano.