Giulia De Lellis è incinta? Arriva la sua risposta (Di martedì 26 luglio 2022) Giulia De Lellis è incinta? L'influencer racconta che con questo caldo se dimentica di prendere i sali minerali non sta benissimo. Confida che con i vari impegni è provata ma che sta avendo tante soddisfazioni. E' felice e innamorata sempre del suo Carlo. Arriva la domanda che nell'ultimo periodo ascolta o legge spesso ma con le ultime stories è Arrivata da una percentuale molto alta di follower. "Hai una luce diversa negli occhi… Ma non è che sei incinta?" è una delle tante follower che con dolcezza le chiede se è in dolce attesa. Alla fine Giulia De Lellis risponde con un'altra domanda e poi soddisfa la curiosità di tutti.

