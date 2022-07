Gandellino | il Comune | “Per Facebook e Instagram non esistiamo | è danno d’immagine”

(Di martedì 26 luglio 2022). L’argomento dev’essere preso molto sul serio, visto che a denunciare la situazione è la sindaca in persona. “L‘assenza della nostra località sui più diffusi social network – scrive in un comunicato, riferendosi a– rende di fatto il nostro un paese ‘fantasma’, con unanche dal punto di vista dell‘immagine vista la diffusione a livello globale di queste piattaforme”. Un problema riscontrato da sempre nell’utilizzo di, ma a quanto pare mai risolto. Anche perché sarebbe “difficile, se non impossibile – scrive la prima cittadina Flora Fiorina – avere un’interlocuzione diretta con qualche figura legata al noto social”. Ad accorgersene gli utenti della biblioteca e dell’ufficio turistico di piazza Adua. “In fase di registrazione sulla piattaforma ...

MyValley.it

... undella Valzurio, angolo praticamente sconosciuto dell Alta Val Seriana. Michele è nato e cresciuto a, a 15 minuti d auto. Ma un progetto del genere non si poteva realizzarlo in ...... undella Valzurio, angolo praticamente sconosciuto dell Alta Val Seriana. Michele è nato e cresciuto a, a 15 minuti d auto. Ma un progetto del genere non si poteva realizzarlo in ... Appello da Gandellino: «Per Facebook siamo un paese fantasma»