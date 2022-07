**Elezioni: Salvini, 'domani inviterò Meloni e Berlusconi a concentrarsi sui programmi'** (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "domani all'incontro che avremo inviterò Meloni e Berlusconi a concentrarsi solo sui programmi". Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "all'incontro che avremosolo sui". Lo ha detto Matteoa Rtl 102.5.

