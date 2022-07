Elezioni 2022, Letta: “Noi o Meloni, non ci sarà pareggio” (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il voto darà un risultato chiaro e andrà in una direzione o nell’altra, il pareggio non è contemplato. O vince l’Europa comunitaria o quella dei nazionalismi”; “la scelta è fra noi e Meloni”. Lo ha detto Enrico Letta in Direzione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il voto darà un risultato chiaro e andrà in una direzione o nell’altra, ilnon è contemplato. O vince l’Europa comunitaria o quella dei nazionalismi”; “la scelta è fra noi e”. Lo ha detto Enricoin Direzione. L'articolo proviene da Italia Sera.

