CS: GO, anche Imperial Esports all’ESL Challenger Melbourne: sarà l’unico team sudamericano? (Di martedì 26 luglio 2022) L’ESL Challenger Melbourne ha ora la sua settima squadra. Imperial Esports ha infatti ricevuto un invito al torneo CS:GO dopo OG e ORDER, che sono stati invitati in base alla classifica mondiale ESL. Imperial sarà l’unico team del Sud America a partecipare all’evento, a meno che ESL non scelga di garantire l’ultimo posto disponibile ad un’altra squadra sudamericana. L’ESL Challenger Melbourne è uno dei primi tornei a svolgersi dopo la pausa estiva di CS:GO ed è infatti in programma dal 2 al 4 settembre. Le squadre si daranno battaglia per conquistare il montepremi da 100.000 dollari e un posto nella stagione 17 della ESL Pro League Conference. Al torneo parteciperanno anche squadre come Entropiq ed ... Leggi su esports247 (Di martedì 26 luglio 2022) L’ESLha ora la sua settima squadra.ha infatti ricevuto un invito al torneo CS:GO dopo OG e ORDER, che sono stati invitati in base alla classifica mondiale ESL.del Sud America a partecipare all’evento, a meno che ESL non scelga di garantire l’ultimo posto disponibile ad un’altra squadra sudamericana. L’ESLè uno dei primi tornei a svolgersi dopo la pausa estiva di CS:GO ed è infatti in programma dal 2 al 4 settembre. Le squadre si daranno battaglia per conquistare il montepremi da 100.000 dollari e un posto nella stagione 17 della ESL Pro League Conference. Al torneo parteciperannosquadre come Entropiq ed ...

esports247_it : CS: GO, anche Imperial Esports all'ESL Challenger Melbourne: sarà l'unico team sudamericano?