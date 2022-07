Covid, in Francia dal 1 agosto fine delle misure eccezionali. In Austria positivi liberi di circolare con la mascherina Ffp2 (Di martedì 26 luglio 2022) I paesi europei cominciano a pensare nella prospettiva di convivenza con Sars Cov 2. Il Parlamento francese ha approvato oggi il progetto di legge sanitario che pone fine alle misure eccezionali anti-Covid.19, a partire dal primo agosto. Il testo adottato in via definitiva con un ultimo voto al Senato prevede tuttavia la possibilità di riattivare test obbligatori alla frontiera francese. Il provvedimento è stato adottato con 209 voti a favore e 30 contrari. Il governo Austriaco ha annunciato invece un radicale cambiamento di rotta nella gestione della pandemia. Chi è positivo al coronavirus non finisce più automaticamente in quarantena, ma può lasciare la casa indossando però la mascherina Ffp2. In mattinata la commissione d’esperti ha approvato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) I paesi europei cominciano a pensare nella prospettiva di convivenza con Sars Cov 2. Il Parlamento francese ha approvato oggi il progetto di legge sanitario che ponealleanti-.19, a partire dal primo. Il testo adottato in via definitiva con un ultimo voto al Senato prevede tuttavia la possibilità di riattivare test obbligatori alla frontiera francese. Il provvedimento è stato adottato con 209 voti a favore e 30 contrari. Il governoco ha annunciato invece un radicale cambiamento di rotta nella gestione della pandemia. Chi è positivo al coronavirus non finisce più automaticamente in quarantena, ma può lasciare la casa indossando però la. In mattinata la commissione d’esperti ha approvato la ...

borghi_claudio : Francia: dopo che il nuovo Parlamento ha votato per la cancellazione di futuri green pass contro il parere del gove… - antoguerrera : Ps. Italia ha più morti per Covid in proporzione di UK, Francia, Germania e Canada, nonostante l’integralismo (di A… - cristinapasque : RT @fattoquotidiano: Covid, in Francia dal 1 agosto fine delle misure eccezionali. In Austria positivi liberi di circolare con la mascherin… - fattoquotidiano : Covid, in Francia dal 1 agosto fine delle misure eccezionali. In Austria positivi liberi di circolare con la masche… - sportface2016 : #Europeifemminili2022: la tedesca #Buhl positiva al Covid, salterà la semifinale contro la #Francia -