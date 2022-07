«Così mi hanno violentato in quattro»: l’interrogatorio della ragazza che accusa Portanova (Di martedì 26 luglio 2022) «Ha ripercorso minuto per minuto tutta la vicenda, anche quando i difensori degli imputati hanno provato a metterla in difficoltà». L’avvocato Jacopo Meini commenta Così le quasi otto ore di interrogatorio e oltre 90 quesiti a cui è stata sottoposta la studentessa di 21 anni che a maggio dell’anno scorso denunciò uno stupro di gruppo da parte di 4 giovani. In collegamento da remoto, la ragazza ha raccontato quanto è accaduto quella notte, tra il 30 e 31 maggio al giudice, al pm e agli avvocati difensori degli imputati. Tra questi, anche Gabriele Bordoni, legale del centrocampista del Genoa Manolo Portanova accusato di violenza sessuale di gruppo. Gli altri imputati sono lo zio del calciatore, Alessio Langella (24 anni) e Alessandro Cappiello (25). La posizione del quarto, all’epoca 17enne, sarà ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022) «Ha ripercorso minuto per minuto tutta la vicenda, anche quando i difensori degli imputatiprovato a metterla in difficoltà». L’avvocato Jacopo Meini commentale quasi otto ore di interrogatorio e oltre 90 quesiti a cui è stata sottoposta la studentessa di 21 anni che a maggio dell’anno scorso denunciò uno stupro di gruppo da parte di 4 giovani. In collegamento da remoto, laha raccontato quanto è accaduto quella notte, tra il 30 e 31 maggio al giudice, al pm e agli avvocati difensori degli imputati. Tra questi, anche Gabriele Bordoni, legale del centrocampista del Genoa Manoloto di violenza sessuale di gruppo. Gli altri imputati sono lo zio del calciatore, Alessio Langella (24 anni) e Alessandro Cappiello (25). La posizione del quarto, all’epoca 17enne, sarà ...

