Cinque lavoratori in nero scoperti dai Carabinieri in Irpinia (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutolavoratori privi di regolare assunzione, violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché sistema di videosorveglianza non a norma: questo è emerso all'esito di un controllo, effettuato presso un'attività di ristorazione del capoluogo irpino da parte dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, che hanno operato congiuntamente ai colleghi del Nucleo Operativo del Gruppo per la Tutela del Lavoro di Napoli e a personale del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro. Nella circostanza, sono state riscontrate delle irregolarità sotto il profilo della formazione e della sottoposizione a sorveglianza sanitaria dei lavoratori, la presenza di 5 lavoratori in nero (2 dei quali minorenni), nonché l'installazione e ...

